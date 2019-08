20 jaar Vladimir Poetin, 20 jaar schandalen. Maar deze drama’s, gijzelingen en moorden kregen hem niet klein

9 augustus 1999. Rusland verkeert in crisis na de beurscrash van 1998 en president Boris Jeltsin stelt noodgedwongen al zijn vierde premier in achttien maanden aan. Een relatief onbekende chef van de veiligheidsdiensten deze keer, van wie iedereen verwacht dat ook zijn rijk snel uit zal zijn. De man, Vladimir Poetin genaamd, blijkt echter van een andere orde dan zijn voorgangers en zit twintig jaar later nog altijd stevig op de Russische troon. De ‘Man van Teflon’ blijkt bestand tegen elk schandaal, hoeveel dat er ook zijn.