Michel Verschueren en Marc Coucke slaan terug naar Roger Vanden Stock: “Zakken gevuld en nu maar interviews geven”

Het zit er bovenarms op tussen oud-Anderlechtvoorzitter Roger Vanden Stock en zijn opvolger Marc Coucke. In een interview in De Morgen haalde Vanden Stock keihard uit naar zijn oude club, waarop Coucke meteen riposteerde, geflankeerd door Michel Verschueren.

Zelfs mijn verleden is door de nieuwe eigenaar afgepakt”, vertelde Vanden Stock vandaag in De Morgen. “Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission. Er was niets goeds meer aan de rijke historie van de club. Gevoelens van trots voelden bijna aan als schuld. Je gelooft eerst niet wat je overkomt, maar na een tijd ga je ook innerlijk afscheid nemen. Natuurlijk volg ik Anderlecht nog, maar alleen op televisie en via de media.”

“Het is van de maand januari van vorig jaar geleden dat ik nog op Anderlecht ben geweest”, gaf Vanden Stock verder toe. “Een week voor de start van het nieuwe seizoen kreeg ik te horen dat er nog een kaart lag voor het ereterras. Een week voor de start. Ik denk niet dat ik er veel gebruik van ga maken. Het geld heeft in het voetbal alles beschadigd. De schoonheid van het spel, plezier, vriendschappen.”

Antwoord Verschueren

Het noopte Michel Verschueren, vroeger manager onder Vanden Stock, tot een antwoord op Facebook, waarin hij er fijntjes op wijst dat onder meer Eddy Merckx, Paul Van Himst en hijzelf en zijn zoon -nu zelf manager bij paars-wit- nog steeds op Anderlecht te vinden zijn.

Ook voorzitter Marc Coucke kroop in zijn pen om zijn ongenoegen te uiten. “Beste RSCA-fans, wees gerust dat we ons niet laten doen door alle negatieve krachten die de mooiste club van het land weer aanvallen. Zakken gevuld, lijken of belangenvermenging weggemoffeld en nu maar columns schrijven, interviews geven en geruchten/leugens verspreiden. Michaël, Vince en ik gaan onverdroten door om samen met jullie waardige mooie mauve tijden te creëren! Is het wij het tegen de rest van het land, het weze zo, maar we zijn met velen en de weg is de juiste. Dank voor alle steun, we are Anderlecht!!”