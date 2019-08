Agressieve wespen palmen voertuig helemaal in: “Zou jij een lift willen in deze auto?”

Deze kortkopwespen voelen zich helemaal thuis in een Chevrolet Malibu die ergens in de Amerikaanse staat Louisiana staat geparkeerd. De agressieve insecten palmen de volledige auto in, waardoor een verdelger werd opgeroepen om de wespen aan te pakken. De opgetrommelde imkers hadden eerst nog tijd om een ludieke video te maken in het zoemende voertuig. Zou jij een lift willen in deze auto of lijkt een ommetje iets veiliger?