Ajax weet hoe laat het is: Hans Vanaken tekent nieuw contract bij Club Brugge

Hans Vanaken (26) heeft een nieuw contract tot 2024 getekend bij Club Brugge. Club geeft zijn spelmaker een ferme loonsopslag om kooplustige clubs af te schrikken. Onder meer Ajax had de Limburger hoog op zijn verlanglijstje staan.

Marc Overmars, directeur voetbalzaken van Ajax, weet hoe laat het is. De Amsterdamse topclub had Hans Vanaken graag binnengehaald als opvolger van Donny van de Beek, maar met een krachtig signaal stuurt Club Brugge de Nederlanders terug naar af. Minder dan een jaar na zijn vorige verlenging ondertekent Hans Vanaken een nieuwe, verbeterde verbintenis bij de club. Hij ligt nu onder contract tot 2024 bij Blauw-Zwart. Vanaken zal dan 31 zijn.

Concurrent Ajax

De snelle contractverlenging heeft drie belangrijke redenen. De onmiddellijke aanleiding is de interesse uit Nederland, waar Ajax met een serieus en aantrekkelijk voorstel was gekomen. Club wilde geen speler verliezen aan een club die het op termijn als een concurrent beschouwt. Wie weet ooit zelfs in een Beneliga.

Ten tweede was er de transfer van Simon Mignolet, een ster uit de Premier League. Mignolet kreeg een navenant loon aangeboden en dat betekent dat ook andere sterkhouders zich vragen stelden. De verwachting is dat nog andere topverdieners van Club op de deur zullen kloppen om de contractvoorwaarden te laten aanpassen.

Gouden Schoen

Tot slot zijn er de uitstekende prestaties van Vanaken zelf. Hij kreeg vorig seizoen zowel de Gouden Schoen als de Trofee van de Profvoetballer van het Jaar en ook die verdiensten worden meegenomen in het contract. Ook onder de nieuwe trainer Philippe Clement nam hij een vliegende start, in een meer vooruitgeschoven rol waarin hij nog belangrijker is geworden. Hij scoorde al drie keer in twee competitiematchen.

“Hans is superbelangrijk voor de ploeg”, zei Clement vandaag op een persconferentie. “Hij is Gouden Schoen, een spelmaker, de man van de laatste pass. Ons spelsysteem is gewoon op zijn lijf geschreven, dat zag je al in de eerste wedstrijden.”

