Kinderen zien hoe hun hondje verscheurd wordt door American stafford: “Bezoek had hekje laten openstaan”

Een kruising van een Amerikaanse stafford met een Argentijnse dog heeft in Wallonië een hondje verscheurd. De eigenaars van het driejarige diertje zagen het gebeuren, maar konden niets doen.

Een bloedbad was het in Grivegnée, bij Luik. Marnie, de eigenaar van hondje Max, en haar kinderen zijn getraumatiseerd, zegt ze. Ze heeft op gevaar van eigen leven nog geprobeerd om op de woeste hond te slaan om hem te doen stoppen, maar er was niets tegen te beginnen. Hij bleef maar bijten en weigerde zijn prooi te lossen.

De vrouw uit Farciennes was samen met haar vier kinderen op bezoek bij familie in Grivignée. Toen ze weer naar huis vertrokken, bleven ze nog wat napraten bij de voordeur. “Plots kwam die hond op ons afgestormd”, zegt ze. Hij greep Max, het driejarige hondje van de familie, vast. Het hondje jankte van de pijn. Maar hoe hard de aanwezigen ook riepen om los te laten en op de vechthond begonnen te slaan, hij bleef doorgaan.

Asielhond

“Mijn hond komt uit een asiel en is vroeger zwaar mishandeld geweest. Het is een kruising tussen een Amerikaanse stafford en een Argentijnse dog die nog is ingezet geweest bij hondengevechten. Maar bij ons zorgde hij nooit voor problemen. We hebben zelfs katten en die heeft hij nog nooit iets misdaan. We hadden bezoek gehad en die hebben het hekje blijkbaar niet goed gesloten bij hun vertrek, zodat hij kon ontsnappen”, reageert de eigenares van de ‘dader’ aan de Waalse krant La Meuse.

De eigenares wil het hondje vergoeden, maar het is Marnie niet om de centen te doen. Haar trouwe viervoeter is niet te vergoeden, zegt ze. Ze diende een klacht in bij de politie.

Voorlopig is de vechthond terug bij de eigenaars. Het is niet uitgesloten dat nog wordt beslist om het dier te laten inslapen.