Zeventig mensen opgepakt bij grootschalige Europese politieactie tegen kinderhandel

Bij een Europese actie tegen kinderhandel zijn 70 personen opgepakt en werden 206 slachtoffers geïdentificeerd, van wie er 53 minderjarig bleken. Dat meldt Europol. Aan de actie, die onder leiding stond van het Verenigd Koninkrijk, namen 16 EU-lidstaten deel, naast IJsland en Zwitserland. In tegenstelling tot wat eerder door Europol werd gemeld, nam België niet aan de actie deel.

De grootscheepse actie was gericht tegen organisaties en personen die zich schuldig maakten aan de handel in kinderen om ze seksueel uit te buiten, tot bedelen te dwingen of hun arbeid te exploiteren. Tussen 17 en 23 juni controleerden de verschillende politiediensten 127.000 personen, 63.800 personen en 1.100 gebouwen. Agenten doorzochten privéwoningen, handelszaken, hotels, bussen, treinstations, ferry-havens, luchthavens en grensposten.

Experts in mensenhandel en jeugdbescherming, sociale assistenten, vertegenwoordigers van gemeentebesturen en ngo’s werkten allemaal samen om mogelijke slachtoffers te identificeren en feiten van kinderhandel te onderzoeken. Eén en ander leidde tot de arrestatie van 34 verdachten van mensenhandel en 36 verdachten van andere feiten zoals diefstal, verspreiding van kinderporno en illegale migratie. De speurders identificeerden 206 slachtoffers, van wie er 53 minderjarig bleken. Op basis van de actie werden in de verschillende deelnemende landen 31 nieuwe dossiers voor mensenhandel opgestart.

Een preventiecampagne in scholen om minderjarigen te waarschuwen voor de gevaren van mensenhandel maakte ook deel uit van de operatie.

Naast het Verenigd Koninkrijk, IJsland en Zwitserland, namen Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Duitsland, Hongarije, Letland, Litouwen, Nederland, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, en Zweden deel aan de actie. Europol verzorgde de informatie-uitwisseling tussen de verschillende landen en deed beroep op zijn databanken om operationele informatie te checken en de speurders nieuwe aanwijzingen te bezorgen.