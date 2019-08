Vlaamse student zonder ervaring breekt Belgisch record schansspringen

Student Jeno Farinon uit Merelbeke heeft vorige week in Oostenrijk het Belgisch record schansspringen scherpgesteld. Dat is opmerkelijk, want Farinon sprong elf dagen voor hij het record vestigde, voor de eerste keer van een schans. Hij werd geïnspireerd door Tom Waes, die het eerste Belgische record op veertien meter zette. Farinon werd eind juli klaargestoomd door Daniël Keil, die zelf op hoog niveau schansspringt. En het nieuwe record was natuurlijk een goede reden om een stevig feestje te bouwen.