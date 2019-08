Eden Hazard gaat Ronaldo en Raùl achterna: Rode Duivel met rugnummer 7 bij Real Madrid

Eden Hazard heeft een dikke maand na zijn transfer eindelijk officieel het rugnummer 7. De dribbelkont stapt zo in de voetsporen van een illuster rijtje topvoetballers.

In de voorbereiding wisselde Hazard nog enkele keren van rugnummer. Hij startte zijn eerste wedstrijd met het rugnummer vijftig, wat volgens sommigen enkel een verwijzing naar de vijftigjarige verjaardag van de maanlanding op die exacte dag. De rest van de oefendoels werkte Hazard af met het rugnummer 23. Een referentie naar basketballegende Michael Jordan was dat.

Maar nu heeft Real officieel bekendgemaakt dat onze landgenoot en kapitein bij de Rode Duivels koos voor het rugnummer 7. Hij was qua uithangbord al de opvolger van Cristiano Ronaldo, maar wordt dat nu ook op het wedstrijdblad. Een andere grote naam met het nummer 7 is uiteraard Raùl, ook bobo Emilio Butragueño droeg het, In La Liga is het overigens verplicht om in officiële competitiewedstrijden aan te treden met een rugnummer van 1 tot en met 25.

De andere sterren bij Real behouden uiteraard hun rugnummer. Ferland Mendy krijgt het nummer 23 dat Hazard eerder droeg, Luka Jovic doet het met nummer 18, Rodrygo pakt nummer 27 en voor Mariano Diaz, die vorig seizoen zeven droeg, krijgt nu het rugnummer 24 toegewezen. Voor Militão is het nummer 3 weggelegd, voordien onder meer in dienst voor de Portugese stormram Pepe.