Politie onderschept tientallen schapen en twee geiten bestemd voor illegale slachting

In Oupeye, in de provincie Luik, heeft de politie een grootschalige interventie gedaan om 84 schapen en twee geiten te redden van illegale slachting. De dieren waren bestemd voor het Offerfeest, dat op zondag begint. Dat blijkt uit een persbericht van het Waalse dierenopvangcentrum Animaux en Péril.

De interventie komt er na een onderzoek van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de politie van zone Basse-Meuse. Zes verschillende Waalse dierenopvangcentra waren aanwezig om de dieren met busjes te vervoeren zodat ze konden worden opgevangen door de verschillende organisaties.

De schapen zouden op de boerderij worden geslacht, maar dat is ten strengste verboden. De dieren werden bovendien in erbarmelijke omstandigheden gehouden en de hygiëne van de dieren liet te wensen over. Veel schapen zouden namelijk ziek zijn geweest. Twee overleefden het niet en enkele anderen werden naar een dierenarts overgebracht.

“De persoon die voor de schapen zorgde, gaf een minimum aan zorg om een maximum aan geld te kunnen verdienen”, zegt Jean-Marc Montegnies, voorzitter van dierenopvangcentrum Animaux en Péril. Hij wil het er niet bij laten. “Als er een strafrechtelijke procedure komt, zullen we ons burgerlijke partij stellen”, aldus de voorzitter.

De eigenaar van de boerderij was geen onbekende bij de inspecteurs van de veterinaire dienst van het FAVV. Voor het Offerfeest, het belangrijkste feest voor moslims, is het de traditie om een schaap te offeren voor het feestmaal.