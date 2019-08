“Bayer wil Roundup-schikking voor 8 miljard dollar”

Chemiereus Bayer is bereid tot 8 miljard dollar te betalen om tot een schikking te komen in duizenden Amerikaanse rechtszaken wegens de onkruidverdelger Roundup. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. De officiële bemiddelaar noemt het echter “pure fictie”.

In totaal lopen in de Verenigde Staten ruim 18.000 rechtszaken wegens Roundup, aangespannen door mensen die zeggen kanker te hebben gekregen van de onkruidbestrijder. Bayer, dat het middel via de overname van Monsanto in handen kreeg, stelde eerder al speciale bemiddelaars aan om tot een akkoord te komen in de kwestie. Een woordvoerder van het bedrijf wilde geen commentaar geven.

Maar volgens de bemiddelaar die werd aangesteld door het Amerikaanse gerecht, Ken Feinberg, heeft Bayer geen voorstel van 8 miljard dollar gedaan. Hij spreekt van “pure fictie” en voegt eraan toe dat een compensatie “zelfs nog niet werd besproken” in de bemiddelingsgesprekken, die nog duren tot september.