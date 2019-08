Homoseksueel pinguïnpaar in zoo van Berlijn maakt zich op voor vaderschap

Twee homoseksuele keizerspinguïns in de zoo van Berlijn zijn in blijde verwachting sinds het personeel van de zoo hen vorige maand een ei ter adoptie gaf. “De twee mannetjes gedragen zich als voorbeeldige ouders en houden het ei om beurten warm”, zei woordvoerder Maximilian Jaeger van de zoo vrijdag. De toekomstige ouders, Skipper en Ping, blijven dicht bij elkaar en beschermen het ei tegen de andere pinguïns.

De twee keizerspinguïns van 10 jaar oud gaven een tijdlang duidelijke tekenen dat ze een ei wilden uitbroeden. “Ze probeerden steeds weer stenen en vis uit te broeden”, zei Jaeger. Toen het personeel van de zoo dat in de gaten kreeg, gaf het de dieren een echt ei van het enige wijfje in de groep, dat jarenlang tevergeefs probeerde haar eieren uit te broeden.

Zodra ze het echte ei hadden gekregen, gingen de twee gay pinguïns aan de slag. “We weten niet zeker of het ei bevrucht is”, aldus Jaeger. Als dat het geval is, duurt het ongeveer 55 dagen voordat het jong uit het ei komt.

Dit is niet het enige geval van homoseksuele pinguïns. Zowel in gevangenschap als in het wild komen paren van hetzelfde geslacht voor. Jaeger zei dat het zelfs niet ongewoon was. In andere dierentuinen hebben homoseksuele pinguïnparen met succes eieren uitgebroed.

