Historische vliegtuigen herdenken beginnen september Ardennenoffensief rond Bastenaken

Naar aanleiding van de herdenking van het Ardennenoffensief, bijna 75 jaar geleden, zullen er rond Bastenaken van 5 tot 8 september tijdelijke vliegvelden worden ingericht, zoals ze bestonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zal ook met historische vliegtuigen worden gevlogen, zo werd vernomen bij de organisatoren.

De gemeenten Bastenaken en Vaux-sur-Sûre hebben het licht op groen gezet voor de inrichting van drie tijdelijke vliegvelden, waar historische vliegtuigen zullen bijeenkomen.

Volgens de initiatiefnemers zullen vliegtuigen onder meer over scholen en dorpen vliegen en langs verschillende oorlogsmonumenten in de regio. Er is ook een vlucht over Bastenaken gepland voor de officiële lancering van de 75ste verjaardag van het Ardennenoffensief (ook wel de Slag om de Ardennen, of in het Engels “Battle of the Bulge”, genoemd). Dat was het laatste grote offensief van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog en vond plaats in december 1944 en januari 1945.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog waren Amerikaanse en Britse vliegvelden vaak niet meer dan weides waar vliegtuigen konden landen en weer opstijgen.