4 op 5 zelfstandigen nemen werk mee op vakantie

Meer dan de helft van de zelfstandigen (53 procent) neemt maximaal 15 dagen vakantie per jaar, 7 procent geeft aan zelfs helemaal geen vakantie te nemen. Dat blijkt uit een bevraging van NSZ waaraan 3.221 ondernemers deelnamen.

“Voor ondernemers is vakantie nemen niet altijd zonder risico”, zegt Christine Mattheeuws. “Zo kunnen ze tijdens hun afwezigheid klanten of cliënteel verliezen of kunnen er problemen zijn met personeel of leveranciers. Bovendien komt er bij een tijdelijke sluiting van de zaak geen enkele euro binnen en al helemaal geen vakantiegeld zoals bij werknemer. Daarom ligt het aantal vakantiedagen bij zelfstandigen laag: 53 procent neemt maximaal 15 dagen vakantie per jaar.

Bij de zelfstandigen die op vakantie gaan, geeft 94 procent aan permanent bereikbaar te zijn voor hun medewerkers. Vier op de tien (41 procent) volgen dagelijks de werking van de zaak op, nog eens 15 procent doet dat drie keer per week. Dit gebeurt vooral via mail (94 procent) en sociale media (27 procent).