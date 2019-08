Belgisch gerecht zet Amerikaans terreurproces tegen Trabelsi op de helling

Kleine-Brogel - Het Brusselse hof van beroep verbiedt Amerika om Nizar Trabelsi een tweede keer voor de rechter te brengen voor feiten die betrekking hebben op de aanslag die hij plande op de NAVO-basis van Kleine-Brogel. In ons land zat Trabelsi al 10 jaar in de cel voor deze terreurplannen. Zijn proces in de States zou op 9 september beginnen.

Dit arrest gooit koren op de molen van Trabelsi. De gewezen Tunesische voetballer vecht zijn Amerikaans proces al jaren aan op basis van het “non bis in idem” principe.“Als je het 65.000 bladzijden dikke dossier van de Amerikaanse aanklacht leest, draait het nochtans allemaal om Kleine Brogel, feiten waarvoor Trabelsi al veroordeeld werd”, zegt meester Thomas Gillis. “Maar de Amerikanen zijn meesters in het omzeilen van dat probleem. Voor hen gaat het niet om Kleine Brogel. Zij zien het breder, voor hen gaat het om een terroristische samenzwering tegen Amerikaanse burgers en Amerikaanse instellingen.”

Toch hoopt de advocaat van Trabelsi dat het arrest van het Brusselse hof van beroep de Amerikaanse procedure tegen zijn cliënt aan het wankelen kan brengen. Op 21 augustus vindt in Washington een voorbereidende zitting plaats op het hooggerechtshof.

Nizar Trabelsi zit al zes jaar in Amerika in een isoleercel te wachten op zijn tweede proces. Nadat hij zijn straf in België tot de laatste dag had uitgezeten, werd zijn hechtenis met enkele technische kunstgrepen verlengd tot de uitlevering aan de VS in kannen en kruiken was. België werd hiervoor door Europa veroordeeld en moest Trabelsi bijna 80.000 euro schadevergoeding te betalen.