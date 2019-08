Zulte Waregem heeft Saido Berahino beet: “Heb mijn plezier in het voetbal teruggevonden”

Saido Berahino is officieel speler van Zulte Waregem. De 26-jarige Burundese aanvaller komt transfervrij over van Stoke City en tekende een contract voor 2 seizoenen (+ 1 seizoen optie) in het Regenboogstadion.

Berahino is een tienvoudige international (een goal) en was erbij op de voorbije Afrika Cup, waar hij met Burundi sneuvelde in de groepsfase.

Vorig seizoen voetbalde Berahino in de Championship (drie goals in 23 duels) maar hij heeft ook al flink wat ervaring in de Premier League. Voor West Bromwich en Stoke speelde hij in totaal 133 wedstrijden in de Engelse hoogste afdaling. Daarin kwam hij 23 keer tot scoren.

De spits trekt dus van de Premier League naar de Jupiler Pro League na het verbreken van zijn contract bij Stoke. “Tot voor twee maanden had ik niet gedacht dat ik in België zou belanden, laat staan bij Zulte Waregem”, windt Berahino er geen doekjes om op de teamwebsite. Informatie winnen over Essevee deed de aanwinst onder meer bij Romelu Lukaku en na een goed gesprek met Francky Dury stond hij snel tussen de andere jongens op het trainingsveld. “De afgelopen maand heb ik opnieuw vertrouwen gekregen en mijn plezier in het voetbal teruggevonden.”

“Als we iedereen achter ons krijgen kunnen we iets mooi verwezenlijken.” Foto: Peter Malaise

“Vergelijkbaar toen ik mijn debuut maakte met West Bromwich in de Premier League”, beschrijft Berahino zijn gevoel na het ondertekenen van zijn nieuwe contract. “Ik kijk zo hard uit om deze nieuwe competitie te ontdekken en het beste van mezelf te geven.”

“Het is aan mij om elke dag te presteren op het veld en mijn teamgenoten, trainers én de fans gelukkig te maken. Als we iedereen achter ons krijgen kunnen we iets mooi verwezenlijken.”

Saido Berahino zal spelen met rugnummer 38 en is speelgerechtigd voor het duel van zaterdag tegen KRC Genk.