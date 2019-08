Ajax bindt ‘magiër’ Hakim Ziyech langer aan zich

Ajax heeft de Marokkaanse international Hakim Ziyech langer aan zich gebonden. De 26-jarige rechtsbuiten was bij Bayern München in beeld, maar zette vrijdag in Amsterdam zijn handtekening onder een nieuwe verbintenis tot 2022. Zijn vorig contract zou in 2021 aflopen.

De in Dronten (Flevoland) geboren Ziyech startte zijn profcarrière in 2012 bij zijn jeugdclub Heerenveen. In 2014 verkaste hij naar Twente, waar Ajax hem twee jaar later oppikte. Vorig seizoen brak hij helemaal door. Met 21 doelpunten en 24 assists in 49 wedstrijden had hij een belangrijk aandeel in het behalen van de titel en het bereiken van de halve finales van de Champions League. Door de fans werd hij voor het tweede jaar op rij tot Ajacied van het Jaar verkozen.

Dat leverde ook een pak interesse uit het buitenland op, maar de Amsterdammers slagen er nu toch in om hun magiër langer aan hen te binden. De officiële aankondiging was weer eentje met een hoog entertainmentgehalte: Ziyech tovert zichzelf in een truitje waar ‘2022’ op staat.