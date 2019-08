President Trump kreeg “prachtige” brief van Kim Jong-un over Noord-Koreaanse rakettesten

Donald Trump heeft vrijdag gezegd dat hij een “prachtige brief” van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un had gekregen, waarin die de recente testen met raketten een vergelding noemt voor de militaire oefeningen die de Verenigde Staten samen met Zuid-Korea houden.

“Hij was niet tevreden over de militaire manoeuvres”, aldus Trump, die de brief donderdag ontving. “U weet dat ik ze ook nooit op prijs heb gesteld”, voegde hij eraan toe. De president benadrukte nogmaals zijn verstandhouding met de Noord-Koreaanse leider, ondanks de impasse in de onderhandelingen over de nucleaire ontwapening van het gesloten land.