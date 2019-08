“Wat is dat! O nee!”: onverwachte passagier rijdt kilometers mee met koppel uit Geel

Geel / Nieuwpoort - Een koppel uit het Antwerpse Geel schrok zich een hoedje toen er onlangs een onuitgenodigde gast meeliftte op de motorkap van hun auto. Ze dachten eerst dat de verstekeling een muis was, maar toen piepte er plots een zeldzaam kopje tevoorschijn. Het zou uiteindelijk om een hermelijn gaan, een zoogdier uit de familie van de marterachtigen.

“Wat is dat!”, klinkt het in de video. Martine Van Steenbergen en Roger Bloemen uit Geel reden in Nieuwpoort toen ze plots lawaai hoorden vooraan in de auto. Ze dachten eerst dat het een muis was, tot de hermelijn plots tevoorschijn. Het diertje had zich verstopt in de buurt van de ruitenwissers, maar had er niet op gerekend dat zijn schuilplaats zich zou verplaatsen. “Mooi beestje, he”, meent Roger nog. Maar op de beelden hoor je dat Martine het daar duidelijk niet mee eens is.

“Gelukkig was het geen muis”, aldus Martine, “want daar heb ik toch wat schrik van. Maar die hermelijn bleef daar een hele poos zitten en over en weer lopen. Ook aan rode lichten bleef hij zitten. Pas op het eind heb ik toch een filmpje gemaakt.”

Martine en Roger waren op weg naar het containerpark in Nieuwpoort. Daar aangekomen riepen ze de hielp in van medewerkers om het diertje uit zijn benarde situatie te halen. Uiteindelijk vluchtte het in de struiken weg. “We hadden schrik voor onze kabels, maar blijkt dat het marters zijn die die soms doorbijten.”

