Canadese bank scheldt alle kredietkaartschulden van klanten kwijt

Een aardige meevaller voor sommige klanten van de Canadese Chase-bank: al hun schulden op de kredietkaarten Amazon Visa en Marriott Visa worden kwijtgescholden.

De Canadese Chase-bank is een onderdeel van de Amerikaanse bankreus JP Morgan Chase. Dat bedrijf besliste in maart 2018 om een punt te zetten achter alle kredietkaartactiviteiten in Canada, waaronder dus ook de Amazon en Marriott Visa-kaarten.

Sommige klanten hebben ook anderhalf jaar na die beslissing nog steeds openstaande schulden op die kaarten, maar de bank heeft nu beslist dat het goedkoper is om die schulden kwijt te schelden, dan om wanbetalers nog jaren achter de veren te zitten. Een flinke meevaller voor die klanten, die naar verluidt schulden van omgerekend 900 tot ruim 4.000 euro kwijtgescholden zien.