Weer meer Belgen beboet in Frankrijk: hiervoor moet je opletten

In juni en juli kregen Belgen liefst 8 procent meer flitsboetes toegestuurd uit Frankrijk dan in dezelfde periode vorig jaar. Een spectaculaire stijging, nadat in de eerste zeven maanden van 2019 juist een kwart minder flitsboetes werd uitgeschreven. Volgens mobiliteitsorganisatie VAB hebben vakantiegangers zich mispakt aan het nieuws dat veel flitspalen door de gele hesjes beschadigd zouden zijn. Tegelijk zetten onze zuiderburen nieuw zwaar geschut in: de superflitser.