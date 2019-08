Twee Belgen gewond bij crash van vliegtuigje in Corsica

Een klein vliegtuig heeft vrijdag een noodlanding gemaakt voor de kust van Girolata, op Corsica, en de twee passagiers, twee Belgen, zijn onder meer met breuken in Ajaccio in het ziekenhuis opgenomen, zo heeft de maritieme prefectuur gemeld.

Het sportvliegtuig was in de namiddag in Calvi opgestegen en was op weg naar Italië toen het enkele minuten na het opstijgen in zee stortte, preciseerde een woordvoerder van de prefectuur. De twee passagiers konden uit het vliegtuig klimmen voordat het 60 meter diep zonk, en werden door plezierboten opgepikt en aan land gebracht. Vervolgens werden ze per helikopter naar het ziekenhuis van Ajaccio gebracht.