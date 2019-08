Jambon heeft er genoeg van: vrachtwagens mogen niet meer parkeren in Brasschaat

Brasschaat / Sint-Job-in-'t-Goor -

Brasschaat werkt aan een reglement dat vrachtwagens verbiedt te parkeren binnen de gemeentegrenzen. Volgens burgemeester Jan Jambon (N-VA) klagen bewoners steeds vaker over trucks die her en der geparkeerd staan. Transportfederatie Febetra vindt het verbod fel overdreven. “Er zijn al-tijd straten waar ze niemand storen. Ook in Brasschaat”, zegt directeur Philippe Degraef.