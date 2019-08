Diatta en aanwinst Sagna voor het eerst in selectie bij Club Brugge, Letica valt af

Club Brugge-trainer Philippe Clement heeft voor het eerst Krépin Diatta en Mamadou Sagna opgenomen in de wedstrijdselectie. Club speelt zondag om 18u tegen KV Oostende.

Diatta keerde pas deze week terug na vakantie na de Afrika Cup met Senegal. Voor Sagna is het de eerste selectie ooit voor Club. De twintigjarige winger, landgenoot van Diatta en actief op het vorige WK onder 20 jaar, kan morgenavond dus zijn debuut maken. Loïs Openda is geschorst, waardoor Kaveh Rezaei zijn opwachting maakt in de selectie.

Bij de doelmannen is Karlo Letica de dupe van de komst van Mignolet; hij ontbreekt in de groep.