Cercle neemt de Belgisch-Congolese vleugelspeler William Balikwisha (20) voor één seizoen zonder optie over van Standard.

Balikwisha is een linksbuiten die op zijn vijftiende van de jeugdopleiding van Anderlecht naar die van Standard trok. De twintiger mocht vorig seizoen vier keer meedoen in de reguliere competitie als invaller, waarbij hij één assist gaf. In Play-Off 1 viel hij één keer in voor 26 minuten. In de Croky Cup stond hij in de basis toen Standard uitgeschakeld werd door FC Knokke.