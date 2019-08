Hij stierf in Vietnamoorlog, maar kwam nooit terug. Nu brengt zijn zoon hem terug naar huis

Roy Knight was een kolonel in de Amerikaanse luchtmacht toen zijn gevechtsvliegtuig op 19 mei 1967 werd neergeschoten boven Laos, waar de Amerikanen bombardementen uitvoerden op de bevoorradingslijnen van de Vietcong. Zijn lichaam werd tijdens de Vietnamoorlog nooit gerepatrieerd, omdat de Amerikaanse bombardementen boven Laos volgens internationaal recht onwettelijk waren.

Zijn familie leefde sindsdien in onzekerheid: er was nooit duidelijkheid over het lot van Knight, ook al verklaarde de Amerikaanse overheid de man in 1974 officieel dood. Tot eerder dit jaar, wanneer een internationaal team dat de sites van vliegtuigcrashes onderzoekt de stoffelijke resten van de man vond.

52 jaar later

Het lichaam van Knight werd donderdag na 52 jaar naar huis gebracht met een vlucht van Southwest Airlines. Aan de stuurknuppel: piloot Bryan Knight, die amper vijf jaar oud was toen hij zijn vader voor het laatst levend zag, uitgerekend op dezelfde luchthaven bij diens vertrek naar Vietnam.

Het leverde emotionele taferelen op: nadat een medewerker de omstandigheden had uitgelegd via het intercomsysteem van de luchthaven, kwam alle beweging op Love Field tot stilstand. Volgens een getuige vloeiden de tranen rijkelijk toen de lijkkist onder een Amerikaanse vlag werd uitgeladen.

I am reading and blessed by the amazing outpouring of respect and patriotism. I also realized that this name seems familiar to me and it occurred to me that I knew this name. I wore his POW bracelet when I was a child. I would like to mail to his family. I am now crying. pic.twitter.com/1eJDH5JntF