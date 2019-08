Paraplu’s, vernuft en Bruce Lee: zo houdt de Hongkong-revolte zich staande tegen het steeds hardere politieoptreden

De straatprotesten in Hongkong zijn exact twee maanden oud. Ondanks het steeds hardere politieoptreden zijn de manifestanten – die strijden tegen de toenemende Chinese invloed – niet van plan op te houden. Het is opmerkelijk dat ze zich kunnen handhaven tegen een overmacht die met de modernste middelen is uitgerust. Dat is te danken aan hun vernuftige tactiek én aan alledaagse voorwerpen.