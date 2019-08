Vrouw filmt hoe spin reusachtige vleermuis vangt: “Wilde weten wat dat kleine spinnetje ermee zou doen””

Er wachtte een Amerikaanse vrouw een onaangename en lugubere verrassing toen ze ’s ochtends naar haar werk vertrok. Een “kleine spin” had in haar metersgroot web een veel grotere vleermuis gevangen. De vrouw ging na haar werk snel naar huis omdat ze “wilde weten wat die kleine spin met de vleermuis zou doen”. Ze zond haar thuiskomst rechtstreeks uit via Facebook en ontdekte dat de vleermuis een lekker maaltje zou worden voor de bananenspin. “Ik heb mijn honden toch maar even binnengehouden”, klinkt het nog.