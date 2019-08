Verdachte van autodiefstal rijdt zich na botsing vast op rotonde in Bilzen

Bilzen -

De politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt heeft vrijdag in de vooravond een vermoedelijke autodief kunnen inrekenen. Via de ANPR-camera kreeg de politie een gestolen voertuig in het vizier. Een Ford Focus was in de nacht van donderdag op vrijdag in de Koninklijkestraat in Maasmechelen gestolen. De wagen passeerde een camera met nummerplaatherkenning, waarna de politie de achtervolging op de wagen begon.