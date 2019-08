Vrachtwagens zijn straks niet meer welkom in Brasschaat. Laden en lossen zal nog mogen, maar parkeren wordt er verboden. De beslissing is ­genomen, de borden worden dit najaar geplaatst.

Dat geparkeerde vrachtwagens niet thuishoren in de chique villawijken in Brasschaat kan je nog verdedigen. Maar ze meteen op het hele grondgebied weren, is wel erg verregaand. Toch verdedigt de Brasschaatse ...