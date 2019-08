Wall Street duikt met verlies het weekend in

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Foto: AFP

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers reageerden op uitspraken van president Donald Trump, die onder meer zei dat de VS voorlopig geen deal zal sluiten met China en ook geen zaken zal doen met het Chinese technologiebedrijf Huawei. Ook uitte Trump weer de nodige kritiek op het beleid van de Federal Reserve.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,3 procent in de min op 26.287,44 punten. De brede S&P 500 werd 0,7 procent lager gezet op 2.918,65 punten en techbeurs Nasdaq speelde 1 procent kwijt tot 7.959,14 punten.

Uber verloor zo’n 7 procent. Het taxibedrijf zette zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Verder bleef de omzetgroei achter bij de verwachtingen. Rivaal Lyft verloor in het kielzog van Uber bijna 5 procent aan beurswaarde.

Het aandeel van Google-moeder Alphabet zakte 1,4 procent, nadat Huawei bekend had gemaakt een eigen besturingssysteem te hebben ontwikkeld. Het Chinese concern zou als dat nodig is “binnen een paar dagen” kunnen stoppen met Google’s besturingssysteem Android. Google dreigde eerder apparaten van Huawei naar de meest eenvoudige versie van Android over te zetten, omdat het bedrijf beticht wordt van het faciliteren van spionage door Peking.

Goldman Sachs speelde 0,1 procent kwijt. Justitie in Maleisië heeft zeventien topbankiers van de financiële instelling aangeklaagd in de fraudezaak rondom het staatsfonds 1MDB. Speelgoedmaker Mattel verloor 15,8 procent. De maker van onder meer Barbie-poppen blies een obligatie-uitgifte op het laatste moment af vanwege een brief van een anonieme klokkenluider.

Winkelbedrijf J.C. Penney, dat zijn beursnotering in New York dreigt te verliezen, verloor 13,6 procent. Het aandeel van het bedrijf koerst al geruime tijd onder het vereiste minimum.

De euro was 1,1202 dollar waard, tegen 1,1217 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie stond 3,6 procent hoger op 54,41 dollar. Brentolie steeg 1,6 procent tot 58,29 dollar per vat.