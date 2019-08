Vijftigste Dodentocht op gang gefloten in Bornem

Bornem - In Bornem zijn vrijdagavond de zowat 13.000 deelnemers van de Dodentocht begonnen aan hun calvarietocht van 100 kilometer stappen (of lopen). Het is de vijftigste editie dit jaar en daarom zijn enkele aloude routes weer in het traject opgenomen, zoals Terlinden in Merchtem en het stuk tussen Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel.

De deelnemers komen dit jaar uit maar liefst uit 38 landen. De oudste is 91, de jongsten zijn 15. Nog opmerkelijk: 35 deelnemers hebben donderdag de Dodentocht naar aanleiding van de jubileumeditie al eens in omgekeerde richting afgelegd, 28 onder hen willen daar vrijdagavond nog de échte Dodentocht aan toevoegen.

“We zijn zelf verrast door de enorme belangstelling dit jaar voor de vijftigste editie. Jammer genoeg zorgt dat er ook voor dat we veel mensen moesten weigeren”, zegt woordvoerster Ilse Robyn. “Omwille van veiligheidsredenen kunnen we echt niet meer dan 13.000 deelnemers aan. Sommige wegen zijn te smal en veel mensen vroegen sowieso om het niet te groot te laten worden. Sinds vorig jaar hebben we een deelnemerslimiet.”

In totaal zet de organisatie 1.300 vrijwilligers in om alles vlot te laten verlopen, onder meer in controle- en hulpposten onderweg en als seingevers op kruispunten. Het Rode Kruis levert 300 mensen om klachten als blaren en spierkrampen te behandelen.

De Dodentocht ging vrijdag omstreeks 21 uur van start. De deelnemers zijn vanaf zaterdagochtend 7 uur - niet vroeger, want het is geen wedstrijd - welkom aan de finish, maar wie rustig wil stappen heeft 24 uur de tijd om er te geraken.