Westerlo zet ambities kracht bij met zes op zes

In de voorbereiding won Westerlo alles wat er te winnen viel en ook in de competitie blijft het team van Bob Peeters foutloos. Uitblinker Kurt Abrahams scoorde op het uur het enige doelpunt en bezorgde Westerlo zes op zes.

Geen wijzigingen bij Westerlo. Bob Peeters bracht hetzelfde elftal aan de aftrap als tegen Lommel. Bij de bezoekers uit Leuven was er één wijziging in vergelijking met de wedstrijd tegen Virton. Samy Kehli verdrong Jordy Gillekens naar de bank. OHL begon het snedigste aan de wedstrijd. Met snelle combinaties probeerde het tot aan het doel van Berke Özer te geraken. Het leverde enkele hete standjes aan het strafschopgebied van Westerlo. Maar de echte dreiging bleef uit. De thuisploeg wilde vooral niet in de Leuvense val lopen en hield de boel goed gesloten.

Bij een vrije trap van Bryan Van Den Bogaert miste Sava Petrov de bal met het hoofd en even later trapte Guillaume De Schryver hoog over. OH Leuven reageerde met een schot van Keita dat Özer niet kon verontrusten. Yannick Aguemon ging gretig neer. Wesley Alen wuifde zijn appel voor een strafschop met een kordate blik weg. Iets voorbij halfweg de eerste helft was er dan de beste kans voor de rust. Abrahams stuurde Petrov weg. Zijn overhoeks schot met links verdween via de vingertoppen van Laurent Henkinet in hoekschop. Opnieuw liet de reactie van de bezoekers niet op zich wachten. Thomas Henry werd in de diepte gestuurd. Maar hij tikte de bal te ver voor zich uit. Weg kans. Aan de overkant kon niemand bij een voorzet van Christian Brüls. Het laatste wapenfeit voor de rust was een wilde trap over van Van Den Bogaert. OH Leuven mocht dan 52% balbezit hebben in de eerste 45 minuten, de beste kansen waren duidelijk voor de geel-blauwe Kemphanen.

Westerlo ging na de koffie op zijn elan verder. Het hield OH Leuven ver van het doel van Özer, combineerde beter en was sterker in de duels. Op doelrijpe kansen was het wachten tot op het uur. Maar meteen was het wel bingo. Van Den Bogaert zette zich door op de linkerflank. Zijn voorzet werd slecht weg gewerkt. Petrov heroverde de bal en zijn voorzet werd in één tijd door de Zuid-Afrikaanse pocketaanvaller Kurt Abrahams in doel getrapt. Vincent Euvrard bracht met nog iets meer dan twintig minuten te gaan Olivier Myny en Tom Van Hyfte in de strijd. Het leverde niet meteen doelgevaar op. Integendeel. Het was Westerlo dat het gevaarlijkste bleef. Petrov kopte een voorzet van de zeer bedrijvige Abrahams in de handen van Henkinet en in de draai schoot Abrahams zelf over.

Bibberen

Vincent Euvrard stuurde met Sowah zijn laatste troef het veld op. De boodschap was duidelijk: zo veel mogelijk ballen in de vijandige zone droppen. Het was enkele keren bibberen voor het doel van Özer. Zonder dat de Turkse doelman echt met geweldige reddingen moest uitpakken. Telkens opnieuw zat er wel een voet of een been van een Westerlospeler tussen. Hoekschoppen bij de vleet voor de Leuvenaars. Maar ook in de lucht was de thuisploeg niet te verschalken. Voor het eerst in vijf jaar begint Westerlo met twee overwinningen op rij aan het seizoen. In de tribune zag Herman Wijnants dat het goed was. Stijn Vreven, de coach van Beerschot, stelde even verder met eigen ogen vast dat Westerlo een meer dan te duchten kandidaat wordt in de titelstrijd.