Sarkozy vloert Hollande (in de boekenwinkel)

Passions, de autobiografie van voormalig Frans president Nicolas Sarkozy, is een échte hit. Nooit eerder verkocht een boek van een Franse politicus beter.

Passions ligt pas sinds 27 juni in de boekhandel en toch gingen er al 220.000 exemplaren van over de toonbank. Nog eens 50.000 stuks zijn besteld door de boekhandels en de uitgever legt de laatste hand aan een derde druk. Meteen heeft Sarkozy zijn ‘zoete wraak’ beet op zijn opvolger in het Elysée, François Hollande: van diens boek Les leçons du pouvoir, dat vorig jaar uitkwam, gingen er zo’n 140.000 exemplaren de deur uit.

Het succes van Passions doet almaar meer Franse rechtse kiezers luidop dromen van een comeback van Sarkozy. Zij zien met lede ogen aan hoe stuurloos “Les Républicains” is en hopen dat de gewezen president, die ondanks zijn gerechtelijke problemen nog altijd mateloos populair is in eigen rangen, orde op zaken komt stellen. Maar die laatste blijft herhalen dat hij dit boek “zonder politieke bijbedoelingen” heeft geschreven. Al weet je met Sarkozy natuurlijk nooit.(krs)