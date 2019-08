Sparta Rotterdam wint met 4-1 van andere promovendus VVV-Venlo

Sparta Rotterdam heeft VVV-Venlo met 4-1 opzij gezet. Op de eerste speeldag waren de Spartanen ook al in staat om stadsgenoot Feyenoord te bedwingen.

De wedstrijd begon nochtans slecht voor de Rotterdammers. Peter Van Ooijen scoorde voor Venlo de eerste goal van het seizoen in Het Kasteel. De bezoekers slaagden er ook in om die voorsprong te behouden tot aan de rust. Daarna stak Sparta een tandje bij. Halil Dervisoglu, Ragnar Ache, Abdou Harroui en Lars Veldwijk, in het verleden bij KV Kortrijk, maakten er liefst 4-1 voor de thuisploeg. Bij de goal van Ache was er wel discussie: een fout voorafgaand op het doelpunt werd niet afgekeurd door de ref Bas Nijhuis of de VAR.

De grote ploegen in de Eredivisie spelen zaterdag en zondag. Ajax neemt het thuis op tegen Emmen om 19u45, terwijl PSV in eigen huis de speeldag afsluit zondagavond om 20u. Tegenstander is ADO Den Haag.