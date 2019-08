Vincent Kompany wilde Besnik Hasi als coach bij Anderlecht: “Kom bij mij werken, zei hij. Maar het was te vroeg”

34. Zoveel coaches werden vorig jaar ontslagen in Saudi-Arabië. Maar Besnik Hasi (47) is nog altijd de trainer van Al-Raed en doet er nog een jaar bij. In een woestijnstad bij 45 graden, zonder vrouw en kinderen. Nochtans trokken Cercle en Charleroi aan zijn mouw en wilde Kompany hem als T1 Anderlecht. “Vince zei: Wat ga je doen, papy? Maar het was te vroeg.”