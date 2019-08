Simon Deli, de Ivoriaanse krijger van Club Brugge: “Ik wil geschiedenis schrijven met Club”

Wie is de strafste Simon in de achterhoede van Club Brugge? Is het Simon Mignolet, de stunttransfer die symbool staat voor het nieuwe internationale aura van Club? Of is het Simon Deli (27), de onverzettelijke Ivoriaan die zoveel indruk maakte in de eerste drie wedstrijden? “Ik wil dat iedereen zich mijn naam herinnert als ik hier ooit zou vertrekken.” Een monoloog.