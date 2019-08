Voorzitter KVO is al jaren sponsor van… Club Brugge

KV Oostende ontvangt vanavond Club Brugge. En dat is voor Oostende-voorzitter Frank Dierckens een speciale aangelegenheid. Eigenlijk kan hij niet verliezen.

Opvallend weetje: Frank Dierckens, voorzitter van KV Oostende sinds februari, is al jaren sponsor van Club Brugge. De eigenaar van Diaz Sunprotection was al partner van Club nog voor hij ondervoorzitter en later de grote baas werd in Oostende. Diaz prijkte tijdens de play-offs van 2017 zelfs op de mouw van de shirts van blauw-zwart. De overeenkomst loopt trouwens nog eventjes: Diaz en Club zijn nog twee seizoenen verbonden aan elkaar. Bedrijfsmatig roert Dierckens dus momenteel in twee potjes in de Jupiler Pro League, maar sportief heeft het ene natuurlijk niets te maken met het andere. Dierckens heeft bij Oostende 97 procent van de aandelen in handen.