Mogi Bayat blijft alomtegenwoordig in het Belgische voetbal: “Wat ik doe, gaat u niet aan”

“Hij werkt harder dan ooit.” Een intimus van Mogi Bayat (45) zegt het met overtuiging wanneer we informeren hoe het met de gecontesteerde makelaar gaat. Dat blijkt ook wanneer we de transfers en de tussenpersonen van de eersteklassers onder de loep nemen. Bayat is net als vorige seizoenen alomtegenwoordig.

23 augustus 2018: Mogi Bayat post een foto op Twitter met Obbi Oulare na diens transfer naar Standard.

29 augustus 2018: Mogi Bayat post een foto met Mbaye Leye, die naar Moeskroen verkast.

29 augustus 2018: Mogi Bayat post een foto met Adrien Trebel, die een nieuw monstercontract tekent bij Anderlecht.

30 augustus 2018: Mogi Bayat post een foto met Kara Mbodj, die voor Nantes tekent.

31 augustus 2018: Mogi Bayat post een foto met Gabriele Angela, die naar Charleroi trekt.

Toch iets dat is veranderd. Terwijl Mogi Bayat voor 10 oktober 2018, de dag dat hij in het kader van operatie Propere Handen werd opgepakt, op zijn Twitter-account graag uitpakte met foto’s van gerealiseerde transfers, houdt hij zich nu ver van de fototoestellen en camera’s. Hij handelt nog transfers af, maar dan in de schaduw. Want hij is er nog steeds. Bayat was eind mei de eerste die zich registreerde bij de Vlaamse overheid als sportmakelaar onder de nieuwe wetgeving van het kabinet van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA).

Zijn manier van werken is nog altijd dezelfde. Een aantal warme contacten blijven de levensbronnen van zijn imperium. Bij voorkeur met clubleiders, zoals Nantes-voorzitter Waldemar Kita. In België lijkt – nu Herman Van Holsbeeck bij Anderlecht geen manager meer is – Standard-voorzitter Bruno Venanzi de uitverkorene. Bayat blijft de duizendpoot die op het ene moment de spelersbelangen behartigt en het andere moment de clubbelangen. Bij Standard speelde Bayat mee in de inkomende transfers van onder anderen Amallah, Dussenne (beiden Moeskroen), Limbombe (Nantes) en Djenepo (naar Southampton). “Bij Standard werken we met efficiënte makelaars zoals Mogi Bayat, maar ook Stijn Francis en Peter Verplancke”, aldus voorzitter Venanzi in een korte reactie. “Voor ons is het niet belangrijk wie de makelaar is van de speler die ons interesseert.”

Fixer

Tomeloze energie. Als Bayat dan nog eens wordt gefotografeerd of in beeld wordt genomen, heeft hij steevast een telefoon in de hand. Nog steeds telefoneert hij vele uren per dag, via WhatsApp. Het duurt ook even alvorens wij hem aan de lijn krijgen. De bezettoon verhindert eerst het contact, maar hij belt wel terug. En dan krijgen we te horen: “Wat ik doe, gaat u niet aan. Ik heb daar tegenover de Belgische pers niets over te zeggen.”

Bayat regelde de transfer van Limbombe naar Standard.

Er wordt van Bayat gezegd dat hij ontbijt in Charleroi, luncht in Luik en dineert in Gent. Net als voorheen is hij de oplossing als een transfer ergens strop zit. Overbodige spelers loost hij bij bevriende clubs zoals Nantes en Watford. Clubs die niet graag meer met hem in één adem worden genoemd – zoals Anderlecht en Racing Genk –, worden soms verplicht toch weer met hem in zee te gaan. Anderlecht wilde van Kara (Nantes) en Santini (China) af, Bayat fixte het omdat hij een mandaat kreeg van de spelers zelf. Het zullen niet de laatsten zijn die hij het Lotto Park uithelpt. In de tijd van Vanden Stock en Van Holsbeeck had hij in bijna elke transfer een vinger. Omdat al diezelfde spelers nu weer weg moeten, is hij weer nodig. Fors tegen de zin van Anderlecht.

De manager van Hagi wilde in België enkel met Bayat samenwerken.

In Genk wilde de manager van Iannis Hagi in België dan weer alleen met Bayat werken. Zo heeft hij ook daar als tussenpersoon zijn rol gespeeld. Hij probeerde bij de landskampioen ook gewezen Charleroi-speler Christian Benavente met trainer Mazzu te herenigen, maar dat is niet gelukt.

Indekken

Clubleiders als Standard-voorzitter Bruno Venanzi en AA Gent-manager Michel Louwagie lieten er al eerder geen misverstand over bestaan dat ze met Bayat zouden verder werken. “Hij heeft ons nooit iets misdaan”, is hun redenering en dat blijkt ook uit hun transfers. Zij ondertekenden in april ook een document waarin ze bevestigen dat Bayat als zaakwaarnemer correct werkte voor hen en dat hij in die transferdossiers geen onrechtmatige commissies opstreek. Ook gewezen Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock zette er zijn handtekening onder. Bayat vroeg die brief te ondertekenen om zijn achterstallige commissies van Anderlecht te bekomen. Voorzitter Marc Coucke regelde dat ondertussen, ook al met tegenzin.

Mogi Bayat Foto: BELGA

Heeft Bayat zakelijk een tik gekregen door Propere Handen? Dat is een vraag die we straks ook niet uit zijn jaarrekeningen zullen kunnen opmaken. De voorbije twee jaar boekte hij telkens meer dan vier miljoen euro brutowinst, maar het lijkt erop dat zijn makelaarsbureau Creative & Management Group ook wat dingen heeft uitbesteed. Hij heeft enkele dingen moeten aanpassen. Zo zorgde hij ervoor dat zelfs zijn vrouw Nathalie Belzunce een makelaarslicentie kreeg. Hij dekt zich nu al in tegen een beroepsverbod dat boven zijn hoofd hangt als hij straks strafrechtelijk veroordeeld wordt.

Niets veranderd?

Is er dan echt niets veranderd in makelaarsland? Een voetballeider vertelde ons dat zelfs Dejan Veljkovic achter de schermen nog hand-en-spandiensten levert. Ook de spijtoptant kreeg van rechtswege geen beroepsverbod, maar werd voor tien jaar geschorst door de voetbalbond. Iets wat zijn advocaat Kris Luyckx via de rechtbank aanvecht. Bewijzen dat hij weer actief is, zijn in de donkere steegjes van de transfermarkt echter moeilijk te vinden.

Bayat en echtgenote, nu ook makelaar. Foto: Photo News

Iedereen kan nog altijd zijn gang gaan, omdat er op het vlak van regulering van de makelaars nog niets veranderd is. Werkelijk niets. Voormalig Pro League-voorzitter Marc Coucke en CEO Pierre François toeterden na het uitbreken van het schandaal in oktober dat ze werk zouden maken van een systeem dat misbruik zou uitsluiten. Met behulp van voormalig politicus en Europees rechter Melchior Wathelet werd een nieuwe regelgeving voor makelaars opgesteld. Die was echter zo eenzijdig voor clubs en tegen makelaars dat de nieuwe gedragsregels al bij voorbaat kansloos waren.

Pierre François, één van de harde roepers voor een nieuwe reglementering, geeft toe dat de situatie nu nog altijd hetzelfde is als vóór 10 oktober. “We werken er onverminderd en koppig aan door”, zeg hij. Maar ook dat wordt in twijfel getrokken. Van de pioniersrol die het Belgisch voetbal op het vlak van het beteugelen van de makelaars zou spelen, is in de praktijk niets te merken.

Dat is tien maanden na de feiten ronduit pijnlijk.