Amerikaanse politie pakt man op die schreef dat luis in de pels van Trump “neergeschoten zou moeten worden”

Een man uit Ohio die aan de politie gezegd zou hebben dat hij trots is op een Facebookbericht waarin gesuggereerd wordt dat het Democratische parlementslid Alexandria Ocasio-Cortez “neergeschoten zou moeten worden”, is donderdag opgepakt.

De 41-jarige man had al veroordelingen opgelopen en mocht dus geen wapens bezitten, maar in zijn huis vond de politie toch munitie in schuiven in de keuken. Aan de politie gaf hij ook toe dat hij altijd wapens bij zich droeg.

Een burger had een Facebookbericht van de man doorgestuurd naar de politie. Bij een nieuwsbericht over Alexandria Ocasio-Cortez schreef hij dat ze “neergeschoten zou moeten worden”.

Het Congreslid uit New York werd half juli door president Donald Trump onder vuur genomen in een reeks racistische Tweets.