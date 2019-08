Naakt en doodgeschoten gevonden, maar haar identiteit blijft een raadsel: onbekende vrouw wordt begraven

Zelzate - De nog altijd anonieme vrouw, die op 22 juni doodgeschoten werd gevonden in een weiland net over de grens met Nederland in Westdorpe, wordt dinsdag 13 augustus begraven in Terneuzen. Het is niet gelukt haar identiteit te achterhalen, dus zal er geen familie aanwezig zijn bij de uitvaart. De Nederlandse politie had anderhalve maand geleden nog een oproep gedaan naar de Belgische bevolking om haar identiteit te achterhalen, maar dat leverde dus niets op.

Waarschuwing: verderop in dit stuk staat een foto van de dode vrouw. Het beeld kan als schokkend worden ervaren

“We gaan dinsdag een mevrouw begraven van wie helaas geen geliefde aanwezig is, alleen mensen die een zakelijke reden hebben. Wie is zij? En waarom is ze doodgeschoten? Dat zouden we zo graag weten”, aldus officier van justitie Kim Weijers tegen het Algemeen Dagblad.

Botticelli

‘De zaak Botticelli’. Die willekeurige naam heeft de politie aan de zaak gegeven. Het slachtoffer geldt als ‘de vrouw’ of ‘zij’. Haar identiteit is immers niet achterhaald. En er is niemand die haar mist, of in ieder geval: niemand die dat heeft gemeld.

Het slachtoffer is een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1,65 tot 1,70 meter lang. Het naakte lichaam werd door een voorbijganger gevonden. Ze is vermoedelijk elders neergeschoten en in een weiland gelegd, net aan de Nederlands-Belgische grens. De vrouw was toen al enkele dagen dood.

Verder heeft de politie niet veel om mee te werken. Op de plek waar het lichaam werd gevonden, lag ook een vuilniszak met een Franse tekst. De zak blijkt DNA-sporen te bevatten.

Hulp van burger nodig

Het onderzoeksteam heeft veel verdwijningszaken in Nederland en België onderzocht en er zijn DNA, vingerafdrukken en gebitsgegevens vergeleken. De politie laat weten de hulp van het publiek nodig te hebben, ook in het buitenland. Op politie.nl zijn daarom ook Engelse en Franse oproepen geplaatst.

Foto: Politie.nl

Het kan zijn dat de vrouw zelf - of mogelijk de dader - aan haar familie of collega’s een reden heeft opgegeven waardoor zij nog steeds in haar omgeving niet gemist wordt, zoals een lange vakantie of werk in het buitenland. Eerder kwamen er al ruim 170 tips binnen, maar die leidden nog niet tot de identiteit van de vrouw, of tot de dader.

Volgens het onderzoeksteam verzorgde de vrouw zichzelf goed. Dat blijkt onder meer uit de staat van haar gebit en nagels. “Vermoedelijk stond ze nog volop in het leven”, zegt officier van justitie Kim Weijers.