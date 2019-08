Festivalgangers klagen naaktfouillering aan: “Broek uit, onderbroek uit en drie keer squaten”

Hemd uit, broek uit, onderbroek uit en een paar keer door de knieën. Festivalgangers klagen op sociale media aan dat zij naakt worden gefouilleerd door de politie in het teken van drugscontroles, meldt VRT NWS. “Ik voelde mij een crimineel.” Mag dat zomaar?

Aanleiding voor het relaas is een Facebookbericht van Peter Decuypere, onder meer oprichter van dancefestival I Love Techno. “Iemand vertelde me dat er vorig jaar op Voltage festival naaktfouilleringen waren van bezoekers waarbij de drugshond ging zitten en bij wie ze dan niets vonden bij een gewone fouillering. Met andere woorden ‘we vinden niets, dus gaan we over tot een naaktfouillering’”, schreef hij. “Dat lijkt me zo een onwaarschijnlijk verhaal dat ik dat graag zou horen van de bezoekers zelf, liefst van bezoekers dus die het zelf hebben meegemaakt.”

Decuypere kreeg heel wat reacties en schreef er een opiniestuk over op de website van VRT NWS. De praktijk zou op heel wat festivals gebeuren, als je de getuigenissen mag geloven. Zo laten mensen weten hun kleren te hebben moeten uittrekken bij drugscontroles op onder meer Extrema Outdoor, Sunrise Festival en Dystopia.

Volledig uitkleden en drie keer squaten

“Ikzelf meegemaakt op TML (Tomorrowland, nvdr.), ze werden alleen maar kwader en kwader omdat ik niks bij had”, reageert nog iemand. “Mee apart genomen, volledig uitkleden, alles checken van kleren, elk zoomke, onderbroek uit en drie keer squaten.”

“Op Ostend Beach ook meegemaakt bij vertrek. Geen hond. Naaktfouille zonder drugsvondst”, klinkt het verder. Mede-organisator Jan Mortelmans bevestigt aan Decuypere dat er inderdaad naaktfouillages plaatsvinden: “Dat gebeurt al vier jaar bij ons op Ostend Beach Festival, een hond kan niet direct de juiste persoon eruit halen, het kan zijn dat persoon links of rechts ervan meegepakt wordt, die moet dan ook in z’n blootje staan.”

Aanvankelijk leidde die aanpak tot veel commentaar, schrijft Mortelmans nog, maar nu wordt Ostend Beach als “voorbeeldfestival” gezien. “Gezien de hele heisa en gebeurtenissen onlangs, kan ik de controles ook enkel toejuichen! Onze vaste klanten nemen het als vanzelfsprekend en we horen bitter weinig commentaar. Zoals hierboven weergegeven, het is zoals de geluidsnormen, in begin was dit een drama, nu vindt iedereen het maar normaal.”

Mag dat zomaar?

“De politie mag naakt fouilleren, maar enkel in uitzonderlijke omstandigheden en als daar ernstige aanwijzingen voor zijn”, stelt Sarah Frederickx van de federale politie tegen VRT NWS. “Het is zeker niet zo dat de politie iedereen naakt mag fouilleren.” Er moet altijd een aanleiding zijn. “Bijvoorbeeld een drugshond die iemand aanwijst, uiterlijke tekenen van druggebruik of -bezit. Dan wordt die persoon apart genomen en wordt hij aan de kleren gefouilleerd. Als er dan nog verdere ernstige aanwijzingen zijn dat er drugs aanwezig zijn, kan er overgegaan worden tot een naaktfouille.”

Dergelijke controles moeten bovendien onder specifieke omstandigheden gebeuren en altijd door iemand van hetzelfde geslacht in een aparte ruimte. “We mogen niet zomaar iedereen betasten en zonder een bevel van de onderzoeksrechter mogen we ook niemand naakt aanraken. We kunnen wel vragen om de kleren uit te doen en om een aantal bewegingen te maken: te hurken of op de knieën te gaan zitten om te kijken of er zich iets van drugs bevindt op het lichaam.”