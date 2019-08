Bij een ongeval op de E42 ter hoogte van Fumal, ongeveer halverwege tussen Namen en Luik, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zeven mensen gewond geraakt. Onder hen waren vier kinderen, zo meldt de brandweer.

Het ongeval gebeurde rond 03.45 uur in de richting van Luik. Verschillende ziekenwagens en een helikopter kwamen ter plaatse. De slachtoffers werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Meer informatie over hun toestand is er nog niet.