KV Mechelen heeft nieuwe aanwinst beet: Malinwa huurt oud-speler Jordi Vanlerberghe van Club Brugge

Jordi Vanlerberghe (Club Brugge) heeft een nieuw onderkomen gevonden voor dit seizoen. De 23-jarige defensieve middenvelder speelde vorig jaar op uitleenbasis bij KV Oostende en zal dit jaar hetzelfde doen bij KV Mechelen, de club waarbij hij in de jeugdreeksen speelde en zijn debuut maakte in de Jupiler Pro League. Er is een aankoopoptie opgenomen in het huurcontract.

Vanlerberghe maakte in 2012 zijn debuut in de hoogste klasse bij KV Mechelen. Hij verliet Malinwa in 2017 voor Club Brugge, maar daar kon de nog steeds maar 23-jarige Duffelaar nooit doorbreken. Hij wordt nu voor het tweede jaar op rij uitgeleend.

KV Mechelen maakte het nieuws bekend via hun sociale media. Vanlerberghe liet op de website van de club alvast optekenen “dat hij heel opgelucht is dat alles rond is”. De defensieve middenvelder blikte ook terug op zijn verleden bij de club. “Ik ben hier 14 jaar geweest, dus ik weet hoe het er hier aan toe gaat. En dus is het een heel leuk gevoel om hier terug te komen. Ik ben vorig seizoen een vijftal keer komen kijken naar de matchen. De kampioenenwedstrijd tegen Beerschot ben ik ook komen kijken. En ik had toen al tegen mezelf gezegd: ‘Als de kans bestaat om terug te komen, dan keer ik terug naar Malinwa’.”