Tornado’s in Nederland en Luxemburg, bij ons code geel voor rukwinden: wat staat er ons te wachten?

Ze zien er behoorlijk somber uit, de weersvoorspellingen voor de komende dagen. De hittegolf maakt plaats voor koelere temperaturen met een herfsttintje. En er hangt ook meteen een waarschuwing aan vast: code geel voor rukwinden. Parken en evenementen nemen extra maatregelen, maar wat staat er ons precies te wachten?

Zowel in Luxemburg als in Nederland - meer bepaald in hoofdstad Amsterdam - heeft vrijdagavond een hevig onweer gewoed. Het kwam op beide plaatsen tot een krachtige windhoos, die behoorlijk wat schade veroorzaakte op haar pad. De beelden zien er spectaculair en zelfs angstaanjagend uit.

Ook in ons land krijgt de tot nu toe zo hete zomer stilaan een herfsttintje. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) waarschuwt tot middernacht zelfs voor een code geel voor wind. Maar, moeten wij dan ook schrik hebben voor zo’n tornado?

Schade na de tornado in Luxemburg.

“Een windhoos kan altijd voorkomen bij een hevig onweer, dus ook bij ons”, zegt weerman Frank Deboosere. “Het is hier eerder al gebeurd, denk maar aan Oostmalle in juni 1967. Maar het is niet omdat er nu beelden opduiken van tornado’s in onze buurlanden dat er bij ons ook een zit aan te komen. Zeker niet. Windhozen zijn meestal zeer lokaal. Ze kunnen op een bepaalde plaats een spoor van vernieling achterlaten terwijl inwoners van drie kilometer verderop niks hebben gemerkt.”

Code geel voor wind

Wat er in ons land wel geldt, is een code geel voor wind. Het gaat om rukwinden tot 70 kilometer per uur in het binnenland en tot 80 kilometer per uur aan zee.

“Er zal vooral een vrij hoge constante windsnelheid zijn”, zegt Deboosere. “Bovendien staan de bomen nu volop in het blad waardoor er wel takken kunnen afwaaien. Het is dus zeker af te raden om je wagen onder een boom te parkeren. En verder is het goed om waakzaam te blijven.”

Goedemorgen. Zon, wolken, lokale bui (vooral in het NW).

MaxT rond 24°C.

En vooral: veel wind. ZW-wind 5 Bft.

Rukwinden tot 70 km/h (binnenland) en 80 km/h (kust).💨⛅️ — Frank Deboosere (@frankdeboosere) August 10, 2019

Extra maatregelen

En dat is wat ze onder meer in Brussel doen. Daar zullen de parken tot zaterdagavond 22 uur gesloten zijn. Ook de organisatoren van verschillende muzikale en culturele activiteiten nemen extra maatregelen voor het slechte weer.

“In samenspraak met de brandweer hebben we een aantal dingen extra goed vastgezet”, zegt Ilse Bosch van het hardrockfestival Alcatraz in Kortrijk aan VRT NWS. De organisatie van We Can Dance op het strand van Zeebrugge heeft een grote zwarte container geplaatst naast de tent om de wind tegen te houden.

Ook op het Nostalgie Beach Festival in Middelkerke en Bredene Festivalt in Bredene nemen ze bijkomende maatregelen. Bij de Lokerse Feesten is dat niet het geval, hoewel zij wel een alternatieve locatie hebben voor het geval het te nat of te gevaarlijk zou worden.

Noodnummer

Sinds vrijdag is het nummer 1722 actief. Het nummer is bedoeld voor niet-dringende brandweeroproepen zodat het noodnummer 112 niet overbelast raakt.

