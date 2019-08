Elektriciteit is deze namiddag urenlang gratis

Grootverbruikers die tussen 12 en 17 uur stroom verbruiken, krijgen daarvoor geld toe. De prijzen liggen dan immers onder nul.

Het gaat vandaag stormen op zee, voorspelt het KMI. Aan zee waait de wind vrij krachtig tot krachtig, en ook in het binnenland kan het stevig waaien. Dat betekent dat windmolens op zee en op het land op volle toeren draaien. Tegelijk worden ook zonnige periodes verwacht, wat goed is voor de bezitters van zonnepanelen.

“Op de middag wordt er 3 GW aan windenergie en 1,7 GW aan zonne-energie geproduceerd”, zegt Chris Derde van Wase Wind. “Dat is uitzonderlijk veel wind voor een zomerdag.”

Alle kerncentrales draaien ook vandaag, al is Engie Electrabel wel van plan om de capaciteit van Doel 4 tussen 11 en 17 uur met 40 procent te verminderen. Door de piek aan stroomproductie en het lage verbruik in de zomer, is er na de middag veel meer stroom voorhanden dan we met zijn allen zullen gebruiken. Daardoor is de stroomprijs tussen 12 en 17 uur negatief, zo blijkt uit de prijzen van de Epex-veiling. Gemiddeld bedraagt de groothandelsprijs voor een megawattuur normaal 40 euro. Tussen 14 en 15 uur vandaag is dat -28 euro.

Dat betekent dat bedrijven die rechtstreeks op Epex elektriciteit aankopen deze middag geld kunnen krijgen … voor de stroom die ze verbruiken. Ook andere bedrijven en gezinnen kunnen mee profiteren. Wie een variabel contract heeft dat aan de Epex-prijzen gekoppeld is, zal de gemiddelde prijs zien dalen. Maar het effect van vijf uren met negatieve prijzen is uiteraard erg beperkt. Door de lage en negatieve prijzen vandaag daalt de gemiddelde prijs per megawattuur die sinds 1 januari opgetekend wordt, met 0,15 cent.

Profiteren via de digitale meter

In de toekomst moet de digitale meter het mogelijk maken om ook consumenten rechtstreeks mee te laten profiteren bij negatieve stroomprijzen. Ze zouden zeer voordelig elektriciteit kunnen kopen om elektrische auto’s op te laden of warmtepompen of boilers in te schakelen. Dat wil nog niet zeggen dat je dan geld zou toekrijgen, want netkosten, heffingen en btw zijn goed voor 70% van het elektriciteitstarief.

Centrale stilleggen

Wanneer in België meer stroom geproduceerd wordt dan wat de kopers op de korte termijnmarkt nodig hebben, worden negatieve prijzen doorgaans vermeden door de pompcentrale van Coo in te schakelen en stroom uit te voeren naar vooral Frankrijk, VK en Nederland. De pompcentrale van Coo is door grote onderhoudswerken echter slechts voor de helft operationeel. En in Nederland en Duitsland is er ook veel wind en zonnestroom beschikbaar, waardoor we niet alle exportcapaciteit kunnen benutten en er negatieve prijzen zijn.