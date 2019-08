Tegen zijn zin, maar hopen op vers bloed: waarom De Wever toch opnieuw voor Zweeds kiest

Het is wachten tot maandag op bevestiging, maar alles wijst erop dat N-VA opnieuw met CD&V en Open VLD gaat onderhandelen over een nieuwe Vlaamse regering. Een doorslagje van de huidige coalitie dus, maar in principe wel met Jan Jambon aan het roer. Die geruchten klinken toch steeds luider. Hoe graag N-VA ook wou, de marge bleek te krap om CD&V naar de oppositie te verwijzen. Dan maar meer van hetzelfde, met minder overschot en ongetwijfeld andere accenten.