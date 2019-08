Man (50) in kritieke toestand na ernstig ongeval op kermisattractie

Op een kermis in Hoei, in de provincie Luik, is vrijdagavond een ernstig ongeval gebeurd op de attractie ‘Roller Coaster’. Een man raakte daarbij levensgevaarlijk gewond.

Het slachtoffer is een vijftiger uit Hoei met een lichamelijke en motorische handicap. Hij zat alleen in het laatste karretje van de attractie ‘Roller Coaster’.

Op een gegeven moment, toen het ritje op de attractie al volop bezig was, zou de man zijn rechtgestaan. Daarbij raakte zijn hoofd meerdere metalen buizen, waardoor hij het bewustzijn verloor. De man kreeg ook een hartstilstand, maar voorlopig is het niet duidelijk of die voor of na de harde klappen gebeurde.

Een verpleegster, die toevallig aanwezig was op de kermis op het moment van de feiten, diende de eerste zorgen toe. De man werd vervolgens in allerijl naar het ziekenhuis gebracht. Hij verkeert in levensgevaar.

Na het ongeval was de attractie enige tijd gesloten. De politie van Hoei is nog op zoek naar getuigen van het incident.