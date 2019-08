Paus haalt uit naar populisme maar dat keert als boomerang terug in zijn gezicht

Uitgerekend op de dag dat Italië wakker werd met een politieke crisis, hekelt paus Franciscus in een interview met de Italiaanse krant La Stampa het “soevereinisme” dat opgang maakt. Maar daarbij vergaloppeerde de paus zich.

“Ik ben bezorgd omdat we uitspraken horen die lijken op wat Hitler in 1934 zei. “Wij eerst. Wij. Wij: het zijn gedachten die angst aanjagen”, aldus de paus, die zich niet uitliet over specifieke landen, laat staan politieke partijen. “Een land moet soeverein zijn, maar niet gesloten. Soevereiniteit moet worden verdedigd, maar de verhouding met andere landen en met de Europese Unie ook. Soevereinisme is een overdrijving die altijd slecht afloopt en tot oorlog leidt”. Ook het populisme moest het ontgelden: “Populisme leidt tot soevereinisme. Dat achtervoegsel -isme deugt niet.”

Déclaration affligeante du Pape : "Les populismes nous mènent aux souverainismes : ce suffixe en +isme+ ne fait jamais du bien".



Quid du catholicisme et du christianisme à ses yeux ?! MLPhttps://t.co/nILa9iCBTL — Marine Le Pen (@MLP_officiel) August 9, 2019

Dat laatste had de paus beter niet gezegd, want daarmee gaf hij de soevereinisten en populisten ongewild munitie. “Wat dan met het ‘katholicisme’ en het ‘christianisme’?”, postte Marine Le Pen van het radicaal-rechtse Rassemblement National (ex-Front National) meteen op Twitter. Anderen wezen er fijntjes op dat “het wel soevereine staten waren die in 1945 Hitler van de macht verdreven”.