Automobilist onder invloed rijdt door gevel van restaurant en richt ravage aan: eetzaal vol rook

Pittem / Tielt - Zaterdagochtend gebeurde omstreeks 11 uur een zwaar ongeval langs de Turkeijensteenweg in Egem bij Pittem. Een jongeman van 18 uit Tielt kwam er vanuit de richting van zijn woonplaats aangereden en verloor nabij de wegversmalling de controle over het stuur van zijn wagen.

De wagen belandde uiteindelijk in de gevel van het restaurant De Peerdekens. De knal was enorm. De eigenaar ging onmiddellijk kijken wat er gaande was. In de gelagzaal hing het vol rook. De wagen had namelijk de gasvoorzieningen in het restaurant geraakt. De uitbater sleurde de chauffeur uit zijn wagen en verwittigde de hulpdiensten. De brandweer kwam ter plaatse en sloot het gas onmiddellijk helemaal af. De jongeman kwam quasi ongeschonden uit het voorval. Hij bleek onder invloed van drugs te zijn.

De schade aan het restaurant is groot. Brokstukken lagen tot ver in het restaurant. De brandweer begon onmiddellijk met stuttingswerken. Zaterdagmiddag wordt het gat in de gevel gedicht. De uitbaters zijn momenteel alle klanten voor vandaag en morgen aan het afbellen. Het is onduidelijk wanneer de zaak terug open kan.