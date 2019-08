Wachten tot de finish ‘open’ gaat en twee keer 100 kilometer achter elkaar: 50ste Dodentocht kent veel krachttoeren en weinig opgevers

Bornem - 13.000 personen begonnen vrijdagavond aan de 50ste editie van de Dodentocht. Een groep van maar liefst 29 deelnemers stond zaterdagochtend al aan de finishlijn te wachten. Zoals gebruikelijk mocht de eindmeet pas om 07.00 uur getrotseerd worden. Inmiddels zijn ook de eerste krachtpatsers die een dubbele Dodentocht (twee keer 100 kilometer in 48 uur tijd) binnen.

In 24 uur 100 kilometer afleggen met als start- en eindpunt het Antwerpse Bornem. 13.000 deelnemers -uit 38 landen- waagden zich dit jaar aan de Dodentocht. De oudste is 91, de jongsten zijn pas 15, tweeling Cedric en Amelie. Omdat het de 50ste editie is, werden er enkele aloude routes weer in het traject opgenomen, zoals Terlinden in Merchtem en het stuk tussen Londerzeel Sint-Jozef en Steenhuffel.

De eerste 29 lopers stonden zaterdagochtend al aan de finish te wachten tot ze om 07.00 over de meet mochten stappen. Zij hadden de 100 kilometer er al op zitten toen een groot deel van de wandelaars amper halfweg was.

Dubbele Dodentocht

Maar het kan nog straffer: rond 12 uur waren er al drie deelnemers binnen die donderdag waren gestart voor een dubbele dodentocht. Zij liepen de 100 kilometer tweemaal in 48 uur tijd. “Het is enorm goed meegevallen”, klinkt het bij Rudy De Roovere uit Schelle, Marino De Groof uit Assenede en Lucia Van Lierde uit Assenede. “Afgelopen nacht af en toe een dipje gehad, maar dan hadden we mekaar om ons op te peppen. Na de eerste honderd kilometer, wilden we vrijdagnamiddag wat gaan slapen, maar daar is niets van in huis gekomen. Een douche genomen en dan weer vertrokken. “

En nu met de benen omhoog in de zetel? Niet voor lang alleszins, klinkt het bij alle drie: Lucia en Rudy lopen zondag een tocht in Waasmunster, Marino gaat wandelen in de Ardennen. “Noem het maar wat loslopen.”

In totaal zijn er 650 over de meet. Vooralsnog hebben zo’n 1.400 personen de tocht gestaakt. Vooral de wind vannacht speelde de deelnemers parten.